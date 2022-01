Yalitza Aparicio se defiende de las críticas por su forma de hablar inglés Mira cómo respondió Yalitza Aparicio a quien la ha señalado por no hablar la lengua inglesa de manera adecuada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que cuando Yalitza Aparicio fue nominada al Oscar como Mejor actriz por su trabajo en la película Roma no hablaba inglés. Sin embargo, tras su fama internacional comenzó a tomar clases para aprender esta idioma. La youtuber conocida como Superholly, quien se caracteriza por analizar el manejo del inglés en los famosos latinos, analizó cómo habla esta lengua la actriz mexicana, pero no la crítica no fue muy afortunada. Ante ello, la también activista decidió responder, luego de presentar el video de la influencer. "No he buscado si hay videos de mí hablando inglés", advirtió Aparicio en un video que dio a conocer en su canal de YouTube. "Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo. Ahorita, la verdad no" Como el análisis de Superholly se llevó a cabo a partir del cortometraje Hijas de brujas, donde la representante de marcas como Cartier interpreta a una migrante que vive en Estados Unidos y solo habla unas cuantas líneas en inglés, la actriz dejó claro que tenía instrucciones de cómo hablar la lengua inglesa. "La intención es exactamente esa. Es una chica mexicana que tuvo que irse a Estados Unidos, y justo recuerdo que cuando estábamos checando sobre que acento tenía que tener, qué tono", aclaró. "Algo que mencionaba mucho la directora [Faride Schoeder] era justo que se tenía que notar que no era de allá, que no es nativa, y como muchas personas que llegan a Estados Unidos y aprenden este idioma, les cuesta un poco con la pronunciación". Yalitza Aparicio embajadora cartier Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yalitza Aparicio reconoció porque ha sido lento su proceso de aprendizaje. "Es muy complicado porque cuando tú no eres muy sociable, no hablas demasiado, te cuesta trabajo cruzar palabras y tratar de expresar lo que sientes o piensas", mencionó. "La verdad sí es muy complicado y todavía que te pongan cámara, público y todo lo que había en ese momento, sí te pone más nerviosa", agregó. "Me pongo a ver estos videos y no sé cómo le hice".

