Yalitza Aparicio se defiende de los ataques racistas: "Mi piel se respeta" Junto a una foto con un gesto serio y presumiendo lo que es y cómo se ve, la ganadora del Oscar calla así todas las bocas que critican su apariencia. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Orgullosa de su físico, sus orígenes y su condición, Yalitza Aparicio decidió compartir un mensaje tajante para quienes no les ha quedado claro. Sus redes sociales se convertían en la voz de muchas personas que, como ella, reciben insultos y ataques racistas por la tonalidad de su piel. Junto a una foto seria, la ganadora de un Oscar lanzó estas palabras con más contundencia que nunca. "Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura", escribió. Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio | Credit: IG/Yalitza Aparicio Y por si no había quedado claro, añadió: "No somos pocos, ¡somos un chingo!", concluye su escrito en Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que se diera a conocer en el mundo con su película Roma, de Alfonso Cuarón, ha tenido que leer y escuchar comentarios discriminatorios contra su persona, basados principalmente en sus orígenes indígenas. Yalitza Aparicio Credit: Dan MacMedan/Getty Images Aunque en más de una ocasión se ha defendido públicamente, lo ha hecho con palabras correctas y haciendo caso omiso a quienes intentan ofenderla. Pero esta vez no hubo medias tintas y dejó clara su posición y sentimientos. Una reacción a la que respondieron de forma solidaria decenas de anónimos y compañeros que le dejaron saber que están con ella. "Mi muñequita bella y preciosa, con esa piel y pelo tan hermoso", "¡Arriba los prietos!", "Sangre azteca, piel de bronce", escribieron tan solo algunos.

