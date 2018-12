Causan indignación comentarios racistas contra la actriz indígena Yalitza Aparicio, de la cinta Roma

La película Roma, del director Alfonso Cuarón, lanzó a la fama a la actriz de origen mixteco Yalitza Aparicio, quien se ha convertido en toda una revelación por su destacado trabajo encarnando el personaje de Cleo en esta cinta. Incluso, fue considerada por la revista Time como la mejor actuación del 2018. Pese a sus logros, su origen indígena la ha convertido en objeto de discriminación en su natal México, lo cual ha sido motivo de indignación y polémica.

Todo ocurrió cuando la también maestra escolar fue elegida por la revista Vanity Fair para posar portando marcas de diseñadores como Gucci, Louis Vuitton y Prada. Este hecho fue reprobado por sus connacionales, quienes lanzaron comentarios racistas y clasistas en su contra en las redes sociales.

“Yalitza Aparicio es una puta sirvienta, solo están mamando cabeza, he tenido gatas [personas del servicio doméstico] que me limpien la casa más bonitas. No mamen no está bonita”, escribió un cibernauta en Twitter.

“Aunque la mona se vista de seda… india se queda”, mencionó otra persona.

“Me dio asquito, Gucci no puede vestir ropa con ese tipo de morfología, por eso tiene un estándar estético. Simplemente es horrible porque no le quedan esas tonalidades”, expresó alguien más.

Ante dichos comentarios, en la misma red social han salido en su defensa alabando sus logros y reprobando la conducta discriminatoria en su contra. Incluso se realizó un video para apoyarla. La propia actriz ya se pronunció al respecto.

“Solamente he tomado los comentarios buenos; esos son los que te van a fortalecer”, mencionó Aparicio a los medios de comunicación. “El no olvidar de dónde vengo y siempre sentirme orgullosa de mis raíces igual me ayudan a seguir siendo la persona que soy”.

Yalitza Aparicio aparecerá en la edición de diciembre de la revista Vogue Estados Unidos.