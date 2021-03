Close

Yalitza Aparicio regresa al cine Luego de debutar como actriz en la película Roma, Yalitza Aparicio había hecho una pausa. Ahora está de regreso y ya realiza su segundo proyecto cinematográfico. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace tres años, Yalitza Aparicio debutó en cine y en la actuación como protagonista de la película Roma. Su éxito fue tal que la nominaron al Oscar en la categoría de Mejor actriz; además, se convirtió en vocera de diversas campañas publicitarias y es reconocida por su labor como activista. Sin embargo, todo el mundo preguntaba cuándo regresaría con otro proyecto. Pues bien, la espera ha terminado y ahora la también profesora mexicana arrancó, el pasado lunes, el rodaje de una nueva cinta donde tiene el rol estelar. Este proyecto cinematográfico lleva por título tentativo Presencias; la dirección está a cargo de Luis Mandoki y la producción de Cher Constantine. Se está filmando en el pueblo de Tlalpujahua en Michoacán, México, según informó el diario mexicano El Universal y el gobierno local. Extraoficialmente, se sabe que podría ser un proyecto del género de suspenso o bien de horror. La historia gira en torno de un hombre que tras perder a su esposa se recluye en una cabaña en el bosque, donde ocurren ocurren cosas extrañas. Image zoom Credit: IG Erick Moreno SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La película, cuyo tiempo de rodaje se calcula será de un mes, cuenta también con las actuaciones de Alberto Amman y Damián Alcazar. El gobierno de esta entidad también fue el encargado de hacer públicas las primeras imágenes de la filmación en su cuenta oficial de Facebook. En una de las fotografías se puede apreciar a la actriz saliendo de una tienda de abarrotes de nombre "La Toscana"; porta un vestido blanco y el cabello recogido por un listón a juego. Image zoom El pasado mes de febrero, Yalitza Aparicio Martínez comentó que estaba preparando sus nuevos proyectos profesionales, incluso, mencionó que "afortunadamente, los directores con los que estoy [trabajando] me han brindado la oportunidad de formar parte del guion. Dicen: 'Si hay partes que crees que no van, las podemos cambiar o si tienes algo que agregar, lo podemos hacer'".

