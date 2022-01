Yalitza Aparicio reacciona a todos los chismes sobre su vida: "Ni yo misma me invité a mi boda" Yalitza Aparicio respondió al ser cuestionada sobre si le habían molestado las críticas de parte de la youtuber Superholly por su pronunciación en inglés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que la carrera de Yalitza Aparicio fuera en ascenso tras su actuación en la película Roma, no le han dejado de llover las críticas. A la mexicana la han cuestionado su talento, su color de piel y las raíces indígenas. También su acento al hablar en inglés y hasta por las relaciones amorosas que ha tenido. No obstante, ante la avalancha de críticas con las que ha tenido que lidiar todo este tiempo, la artista ha respondido siempre de las maneras más humildes y tolerantes posibles. Durante un encuentro con la prensa, la mexicana respondió al ser cuestionada sobre si le habían molestado las críticas que ha recibido por parte de la youtuber Superholly, por su pronunciación en inglés. "No, para nada, al contrario, yo vi su video y se me hizo increíble, la verdad es que yo la admiro mucho y por eso decía 'igual tomo clases con ella', ¿quién no la sigue?, es increíble que alguien así comparta todo lo que sabe para que uno vaya aprendiendo, porque son muchas cosas que a veces en la escuela o mediante una lectura no lo vas a aprender", dijo. Cuando le preguntaron sobre su vida amorosa y los rumores de que se había casado a escondidas, la actriz de 28 años respondió: "Con muchos, marido, divorciada, amantes… ¡muchos!, pásenme el dato y yo les digo de quién. Ahora he perdido tanto el piso y la humildad que ni yo misma me invité a mi boda, no lo sabía, pero bueno, siguiente". Los periodistas también quisieron saber por qué Aparicio supuestamente huía de la prensa, pero la actriz dijo que se trataba de que le daba "miedo". "No, no huyo de ustedes, me dan miedo y se los he dicho, nunca he huido de ustedes, simplemente es cuando veo que todo se está saliendo de control y que entre ustedes mismos empieza el jaloneo y las personas que están conmigo pueden salir afectada también, o han salido, y muchas veces ni siquiera se habla de eso, como ellos han salido golpeados, digo 'no, prefiero evitarlo'", expresó. Galilea Montijo fue una de las que saltó a defender a Aparicio tras las críticas de la youtuber. "Superholly, el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y de todas las que criticas, entonces platicamos, nena", dijo este martes en el programa Hoy (Televisa). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre las críticas por su acento al hablar en inglés, ya Aparicio se ha referido anteriormente: "Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo. Ahorita, la verdad no", dijo a People en Español. "Es muy complicado porque cuando tú no eres muy sociable, no hablas demasiado, te cuesta trabajo cruzar palabras y tratar de expresar lo que sientes o piensas", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yalitza Aparicio reacciona a todos los chismes sobre su vida: "Ni yo misma me invité a mi boda"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.