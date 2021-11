Yalitza Aparicio posa sensual en revista para caballeros Una sorpresa ha resultado la aparición de Yalitza Aparicio en una publicación dirigida al público masculino, donde muestra su lado sensual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su participación como protagonista de la película Roma, Yalitza Aparicio se ha convertido en una figura importante que da voz a causas sociales y promoviendo la cultura mexicana; pero también se ha colocado como un icono de la moda convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Ahora, la actriz vuelve a romper paradigmas al posar en una revista para caballeros. "Quiero compartirles este momento maravilloso antes de que pase más tiempo", mencionó Aparicio en su cuenta de Instagram. "Siempre disfrutando de cada momento". Acompañó este texto con imágenes, en blanco y negro, y a colores, de su sesión de fotos para la revista Skin (Bad hombre Magazine); en ellas, se aprecia a la también maestra posando como una sirena y portando un atuendo hecho de cristales; así como, con un vestido de strapless color café y un acercamiento de su rostro. Los comentarios halagando a la mexicana no se hicieron esperar por parte de los fanáticos. "Que privilegio que personas como tú sencillas, humildes representen a nuestro bello México. Brilla mucho y no permitas que nadie quite ese brillo en ti, ni los malos comentarios, ni las críticas. Buenos deseos y bendiciones preciosa", dijo una usuaria. Yalitza Aparicio embajadora cartier Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada vez que veo a Yalitza hacer este tipo de photo shoots ¡me emociono al mil!"; "Gracias Yali por ser tan hermosa por dentro y por fuera ¡México te ama! ¡Y el mundo también!"; "Belleza mexicana"; "Hermosa", y "Te amamos Yalitza, eres un tesoro de debemos proteger a toda costa", fueron otros mensajes. Mientras tanto, Yalitza Aparicio continúa trabajando en labores altruistas y está en espera del estreno de su segunda película titulada Presencias.

