Yalitza Aparicio habla de su regreso a la actuación Tras varios años ausente del cine y la televisión tras su debut como actriz, Yalitza Aparicio regresa con fuerza en diversos proyectos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Yalitza Aparicio se dio a conocer como actriz tras su protagónico en la película Roma, llegó una nominación como Mejor Actriz al Óscar y le llovieron propuestas de trabajo. De hecho, se pensó que de la joven mexicana de inmediato aceptaría algún papel para continuar vigente en la pantalla grande, pero eso no ocurrió. Por el contrario, la también activista había preferido estudiar las opciones antes de regresar. Ahora, se sabe que además de haber encabezado en elenco de una película y estar una serie próxima a estrenarse, tendrá el rol principal en un capítulo de la nueva temporada de Mujeres asesinas; por ello, habló al respecto. "¿Cuál de los dos? Que feliz me siento al decir 'de cuál hablamos'. La verdad es que cada uno de los proyectos es maravilloso; es una oportunidad de ir aprendiendo diferentes roles", mencionó Aparicio a los medios de comunicación. " En una ocasión me decían 'tú ya solo quédate con protagónicos'. Mi idea es que no puedes aprender si te quedas estancado en un solo lugar, ten la disponibilidad de hacer un cameo, una pequeña colaboración, participaciones, para que tú también aprendas que es estar en diferentes lugares, contando diferentes historias, con diferentes narrativas y además que cada uno de estos personajes te impliquen ciertos retos". La representante de importantes marcas confesó que si bien en un inicio no sabía posar ante las cámaras, ahora ya es toda una profesional. Pese a ello, está abierta completamente a seguir aprendiendo. "Le vas tomando amor [a los reflectores] y dices 'ellos son los expertos y te toman el ángulo, y tú a lo que te corresponde'. La verdad es que todo esto me ha cambiado demasiado. Ha Sido un gran avance, un crecimiento personal y un constante aprendizaje. Y creo que increíble también tener esta apertura de seguir aprendiendo, nunca lo vas a saber todo", concluyó. Yalitza Aparicio embajadora cartier Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de su regreso a la actuación, Yalitza Aparicio también está ofreciendo conferencias para hablar de su experiencia personal; lo cual, la hace sentirse feliz y satisfecha.

