¡Yalitza Aparicio feliz en la graduación de su novio! André Montes Fuentes presume a su novia Yalitza Aparicio en redes el día de su graduación como dentista cirujano. ¡No te lo pierdas! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Qué viva el amor! Yalitza Aparicio continúa adelante la relación con su novio, André Montes Fuentes. Como cualquier pareja enamorada, hacen lo posible por pasar juntos los momentos más importantes de sus vidas. Así compartió el novio de la protagonista de Roma este momento tan especial en su vida: el día de su graduación universitaria. “¡Cirujano Dentista!” presumió con muy buena razón el novio de la oaxaqueña al terminar sus estudios desde el campus de la UNAM, con la rectoría al fondo y ataviado con toga y birrete con manda la tradición. No es la primera vez que André comparte algunos momentos de su vida con su amada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una bonita frase que resume todo el cariño que siente por la exitosa actriz, André Montes Fuentes compartió esta foto que decía: “La presumo a mis amigos como la primera que me robó el corazón”: La actriz siempre guarda con mucho recelo su vida privada, pero fue un mes de diciembre cuando el novio de Yalitza sorprendió al mundo con este post por primera vez juntos: “ ¡Feliz cumpleaños corazón!”, bajo una foto que dio la vuelta al mundo. Sin embargo, la actriz es más recelosa a la hora de mostrar sus afectos en público, incluido su obviamente novio de Tlaxiaco. En la actualidad, Yalitza se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos de los que no ha desvelado muchos detalles. Al parecer, todos de directores extranjeros: “Afortunadamente, los directores con los que estoy trabajando me están brindando la oportunidad de formar parte del guión. Así que me dicen que si hay partes que creo que no van, las pueden cambiar o si tengo algo que agregar, también lo puedo hacer”, aseguró a Reforma. Advertisement

