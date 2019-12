Yalitza Aparicio en la ONU: “Que ninguna niña y niño crezca avergonzado de sus raíces” La actriz mexicana pidió proteger las lenguas indígenas y reclamó que se las proteja de la discriminación a la que suelen ser sometidas las culturas autóctonas. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Yalitza Aparicio se enorgulleció de sus raíces y reclamó respeto para las culturas indígenas en un emotivo discurso durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. “Que ninguna niña y niño crezca avergonzado de sus raíces, que sepan hablar una lengua indígena es motivo de orgullo”, exigió la actriz mexicana en su intervención en un acto con motivo de la conclusión del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Si bien creció en una pequeña comunidad en Tlaxiaco, Oaxaca, explicó que en su casa solo se hablaba español pese a que sus padres sí hablaban otros dialectos y aseguró siempre sentir una inquietud interna por aprender más de su cultura. “Mi objetivo es que los padres no se vean en la obligación de olvidar quiénes son, de dónde vienen, de sus raíces o de tener que ocultar sus lenguajes indígenas por tener que proteger a sus hijos de la sociedad que los discrimina, los limita y los encasilla tanto con sus oportunidades laborales y de superación”, sostuvo la actriz de Roma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparicio, quien este año fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), solicitó que las acciones por rescatar el lenguaje y la cultura indígena en diferentes países nunca detenga para evitar “perder más nuestra historia”. En la actualidad se hablan unos 7,000 idiomas en el mundo, de los que 6,700 son indígenas, según la ONU, que advierte que de esas lenguas un 40% corren el riesgo de desaparecer. Advertisement

