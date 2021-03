Close

¡Yalitza Aparicio deslumbra como conductora en el show previo a los Golden Globes! Feliz, segura de sí misma y muy atractiva, la oaxaqueña que robó el corazón de los espectadores en Roma brilló la noche de los Globos de Oro 2021. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Yalitza Aparicio puso el sabor latino al show previo a la ceremonia de los Golden Globes en este último día del mes de febrero, dos años después de que la película de Alfonso Cuarón, Roma, le catapultara a la fama mundial de la noche a la mañana. Junto a la española Leticia Sahagún, la oaxaqueña brilló como conductora en TNT comentando acerca de los nominados de este año a la edición número 78 de los Globos de Oro y, aunque el show no fue presencial por culpa de la pandemia, Aparicio reveló al diario Milenio días atrás que era "una oportunidad para revivir la experiencia" de lo que le sucedió a ella dos años atrás: "Se me van a remover muchos recuerdos de aquel día: los nervios, la sensación de no tener idea de lo que estaba pasando. Ahora podré analizar todo y decir: claro, yo sé lo que se siente al estar ahí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Ya están listos? Porque yo ya estoy nerviosa…", compartió en una de sus historias mientras le hacían su pelo y maquillaje. En otra foto posterior, se le veía ya espléndida tomando unas botanas en el camerino. "Un poco de energía", escribió sobre la foto. Image zoom Credit: IG Yalitza Aparicio Finalmente, se presentó feliz ante las cámaras acompañada de su compañera de plató. Image zoom Credit: IG Yalitza Aparicio Image zoom Credit: Yalitza Aparicio Leticia Sahagún Golden Globes Yalitza se mostraba radiante, con un favorecedor atuendo que contrastaba un brillante rosa fucsia con un azul eléctrico, y un atractivo escote en uve, diseño del mexicano Kris Goyri. La veterana actriz de Holywood de ascendencia cubana Julie Carmen, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, nos comentó que estaba "muy feliz y emocionada" de ver a la talentosa actriz Yalitza Aparicio, la estrella de Cuarón en Roma, brillar con luz propia también como conductora. "Merece el spotlight", añadió sincera.

