"Es triste pensar en cómo, a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar este suceso", dice en el video. "Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas y que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos porque quedarse callados es apoyar esos tratos: desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse".

La actriz luego cuenta indignada lo que sufrió su familia en un restaurante en Oaxaca. "El día de hoy 26 de abril del 2023 alrededor de las 6:00 p.m., hora de México, mi hermana me marcó. Yo pensé que me contarían lo bien que les había ido en la comida en ese lugar que tanto nos gusta y que he extrañado desde que no estoy en Oaxaca, pero, con la voz entrecortada, comenzó a contarme sobre una situación desagradable por la que había pasado en compañía de mis papás en el Pasillo del Humo, ubicado a un costado del mercado 20 de Noviembre", reveló.

La actriz continuó, "Al escuchar el relato, aunque suene extraño, no me sorprendí, pero sí me molesté —y en algún punto no con quienes trataron así a mi familia, si no me moleste conmigo— por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y de algunas cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido".