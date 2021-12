Yalitza Aparicio debuta en teatro Con el fin de promover las tradiciones mexicanas, Yalitza Aparicio se subió a un escenario teatral para protagonizar una obra de teatro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco a poco, Yalitza Aparicio retoma su carrera actoral. De hecho, ya está disponible el cortometraje Hijas de brujas que protagoniza; además, ya está en postproducción la película Presencias, que realizó en tierras aztecas. Ahora, la actriz, quien posó sensual en una revista para caballeros, sorprende al debutar en teatro con el montaje El coyote y la iguana que formó parte de un evento benéfico titulado "Tengo un sueño", que fue organizado por la Secretaria de Cultura del Colima, México. "Muchas gracias por toda esta experiencia, por la paciencia y sobre todo por la ayuda que me brindaron. Ojalá se repita", mencionó Aparicio en su cuenta de Instagram. "Mi primera vez en teatro". En dicha puesta, que le presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la protagonista del filme Roma compartió escenario con niños actores pertenecientes a Amealco de Bonfil en Querétaro y Tecomán, municipio del estado de Colima. La también activista aprovechó la ocasión para mostrar lo orgullosa que se siente de sus raíces indígenas, debido a que utilizó un huipil y ofreció unas palabras sobre su comunidad natal, Tlaxico, Oaxaca. Yalitza Aparicio, Latin Grammy 2020, Vestido Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este espectáculo, que buscaba mostrar la riqueza multicultural mexicana, se conformó de diversas piezas teatrales y literarias; así como, piezas musicales. Participaron más de mil 950 niños y jóvenes de 129 Semilleros creativos de todo México, quienes también ayudaron a realizar los elementos audiovisuales y la escenografía. Yalitza Aparicio recibió una serie de halagos por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudirle su participación en eventos de este tipo. "Eres una triunfadora porque todo lo haces con el corazón"; "Felicidades Yalitza un ejemplo el tuyo de superación, que Dios te siga bendiciendo"; "Fue una sorpresa hermosa verte participar en el proyecto", y "totalmente orgullosa que tu primera experiencia en el teatro haya sido compartido con mis compañeros del Tecomán Semilleros Creativos", fueron algunos comentarios.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yalitza Aparicio debuta en teatro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.