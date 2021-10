Yalitza Aparicio causa asombro como Catrina Una tradicional representación del Día de Muertos que portó Yallitza Aparición se ha convertido en motivo de sensación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del Día de Muertos en México, muchos famosos ya preparan sus disfraces para asistir a diversas fiestas o simplemente gustan de presumir sus atuendos alusivos. Por su parte, Yalitza Aparicio aprovechó la celebración para usar vestuario de su natal Oaxaca y ataviarse con el rostro de Catrina. Además escribió en honor a dicho estado un tradicional poema de esta simbólica fecha —conocida como Calaverita literaria— la cual recitó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Me encantaba hacer calaveritas literarias con los niños en estas fechas por qué forma parte de nuestras tradiciones", mencionó Aparicio para acompañar el audiovisual. "Así que les comparto una que realicé con mucho amor". "El Día de Muertos ha llegado ya. Y la huesuda salió a caminar. Aprovechando su libertad, de patita de perro decidió andar. Pero como lo que quería era disfrutar, a Oaxaca vino a parar", reza parte de dicha composición. Yalitza Aparicio, moda, Prada Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fanáticos no dejaron pasar desapercibido este acto de la protagonista de la película Roma y reaccionaron con una serie de elogios hacia la actriz y su calaverita. "¡Qué maravilla! Gracias por compartir la tradición de las calaveritas literarias. Abrazos fuertes y ¡Feliz día de Muertos!", dijo un seguidor. "'Hermosas tradiciones las nuestras. ¡Viva México y su gente!'"; 'Hermoso tener una maestra ¡¡¡cómo tú!!!'; 'Hermosa mujer, inteligente y trabajadora'; 'Muy bonita calaverita. Hermosa me hiciste el día Yalitza Aparicio'; '¡¡Me encanto este video!!! Arriba Oaxaca señores'; '¡Qué bonita calaverita Yali'; 'Te quedó espectacular. Opino que deberías escribir un libro de calaveritas o cuentos alusivos al Día de Muertos', y '¡¡Qué nunca muera esa hermosa tradición!!' '¡¡Gracias Yali por seguir fomentando tan maravillosa calaverita!!'", fueron otros comentarios. En sí, Aparicio continúa su exitosa carrera. Además de haber filmado su segunda película, se ha convertido en la imagen de la prestigiosa marca Cartier.

