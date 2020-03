Yalitza Aparicio borra fotos de su novio luego de que su ex lo acusara de "macho y golpeador" Las redes de la actriz nominada al Oscar no muestran ni rastro del cirujano dental André Gómez Fuentes. Curiosamente hace una semana su ex hizo sorprendentes declaraciones sobre el muchacho. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cierto es que la vida de Yalitza Aparicio, la estrella de la cinta Roma (Netflix) de Alfonso Cuarón ha cambiado muchísimo. Desde que saltara a la fama por dicho filme y recibiera incluso la nominación al Oscar la nacida antigua maestra rural nacida en Oaxaca se ha convertido no solo en celebridad sino también en activista y voz de muchos. Por eso todo cuanto diga o haga es motivo de comentario, especialmente para sus seguidores que no han pasado por alto el que en las redes de la joven Yalitza ya no hay fotos de su supuesto novio, André Gómez Fuentes. "Les presumo a mis amigos, como la primera que me robó el corazón”, escribió enero pasado el recién graduado por la Universidada Nacional Autónoma de México en cirugía dental en su cuenta de Instagram para referirse a Aparicio. Dicha foto y otras, donde la pareja aparecía con gran cercanía han desaparecido sin dejar rastro. Lo que ha causado más suspicacia es que hace exactamente una semana surgía en México una entrevista de una revista frandulera citaba a Wendy Ahumada, supuesta ex del novio de Yalitza, dando las gracias porque la actriz le había quitado "un alacrán de encima" y donde tachaba al Romeo de Yali de "macho y golpeador" Las pocas fotos que quedan del par aparecen en reposts de admiradores de la estrella mexicana: Foto de la linda chaparrita publicada en sus redes a principios de marzo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cambio en las redes de Yali sorprende pues todavía hasta febrero 14, Día de los Enamorados, había aparecido con el apuesto muchacho acaramelada. Lógicamente Yalitza no se ha pronunciado hasta el momento así que habrá que esperar a ver lo que ocurre con quien fuera ocupara destacado puesto entre los "50 Más Bellos" de People en Español en 2019. Advertisement

