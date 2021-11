"Dicen que por ser indígena no debería portar ropa de marcas de lujo": denuncia Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio abogó por la igualdad racial y la necesidad de visibilizar a comunidades que han sido tradicionalmente discriminadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien recientemente posó para la revista Skin (Bad hombre Magazine), abogó por la igualdad racial y la necesidad de visibilizar a los miembros de comunidades indígenas que tal como le ha sucedido a ella, han sido discriminadas tradicionalmente. "Algunas veces he leído comentarios en los que me dicen que por ser indígena no debería portar ropa de marcas de lujo, o porque eres indígena no puedes estar con una marca de lujo tan importante como Cartier", dijo la también modelo al diario Los Angeles Times. Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images "Me encantaría que la sociedad se dé cuenta de que todos somos seres humanos, que tenemos derechos que deben ser respetados, más allá de una idea que se ha forjado, de que las oportunidades se limitan por el color de piel u origen. Siempre he creído que si una sociedad progresa, es porque nos apoyamos entre todos", sostuvo. Según Aparicio, el éxito la hizo entender la necesidad de alzar la voz por los más discriminados y trata de ser consecuente con ello. "Me hizo darme cuenta de que existían muchas cosas de las cuales se tenía que hablar y de que si tenía la posibilidad de estar en esta posición, era mi responsabilidad seguir dando voz y visibilidad que desgraciadamente en nuestra sociedad se han llegado a normalizar", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que la joven interpretara el personaje de Cleo en el filme Roma, de Alfonso Cuarón, se ha convertido en uno de los rostros latinos más importantes. La oaxaqueña ha posado para las revistas Elle, Hola y Vogue, y en estos momentos está a punto de estrenar su segunda película, Presencias.

