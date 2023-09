Parece que el romance va en serio, ¡Yailin ya convive con la madre de Tekashi! La relación sentimental entre Yailin y Tekashi es cada día más sólida y ahora ya se relacionan entre familias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que a partir de la colaboración musical que Yailin y Tekashi 6ix9ine con el tema "Pa Ti", iniciaron una relación de amistad, que incluyó costosos regalos por parte del cantante, para luego convertirse en un romance. Desde el inicio, el intérprete de "Bori" se convirtió en un apoyo para la influencer, quien se separó de Anuel AA, el padre de su hija Cattleya. Incluso, el artista ha salido en defensa de su ahora novia cuando ha habido agresiones por parte de su ex. Pero parece que la relación cada día se torna más seria. Primero, el representante del género urbano se fue a vivir con Yailin y, cuando hay oportunidad, se ha mostrado públicamente como convive y cuida de la nena. Ahora, queda al descubierto que la modelo ya convive con la suegra, tal como lo dio a conocer el propio Tekashi. Este publicó una imagen, en sus historias de Instagram, donde él está acompañado de su madre Navidad Pérez, quien está parada viendo lo que parece ser un monitor y portando un vestido negro con flores rosas y un saco oscuro, y su ahora pareja sentimental, que está sentada en una silla y con un atuendo amarillo fluorescente, viendo la misma pantalla. yailin tekashi bebe Credit: John Parra/Getty Images; Yailin IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Familia. Mis dos corazones", se puede leer en dicha instantánea. Yailin y Tekashi Cada día es más evidente que Tekashi 6ix9ine quiere establecerse de manera formal con Yailin y, además, de estar trabajando juntos, están realizando una vida en común en todos los sentidos que incluye la convivencia con otros miembros de sus respectivas familias.

