"Los colaboradores" formalizan su relación, ¡Yailin y Tekashi ya viven juntos! Aunque Yailin y Tekashi69 han dicho en entrevistas que solo son “colaboradores”, sin embargo, las imágenes y videos en las redes sociales indican lo contrario, y hoy People en español confirma que ya viven juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bien reza el dicho que un clavo saca otro clavo y para prueba, ahí está Yailin. Después de terminar su relación sentimental con Anuel AA, padre de su hija Cattleya en febrero, la cantante dominicana se mostró públicamente afligida y despechada hasta el punto que le cantó al puertorriqueño "Narcista". Tras ese sufrimiento, meses después, la cantante unió su talento con el polémico rapero Tekashi 6ix9ine, con quien grabó el tema "Pa ti" en junio. Agradecido por ello, el artista de raíces mexicanas la llenó de costosos regalos. Desde entonces, el par fue inseparable, hasta el punto de que ambos cancelaron en julio su presentación en Premios Juventud, después de que no le permitieran la entrada al rapero a la isla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia de camaradería no paró ahí y ambos cantantes se dejaron ver juntos en todo momento y hasta Yailin compartió orgullosa que la pequeña Cattleya ya convivía con su "colaborador". "Sí están juntos", confirmó una fuente cercana a la dominicana a People en Español. Y todo indica que este no es romance cualquiera, pues los artistas decidieron dar el gran paso y ya viven juntos. "Viven entre República Dominicana y Miami", finalizó la fuente.

