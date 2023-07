Todo indica que Yailin y Tekashi son más que amigos: "Ahí está la relación" Fuente cercana a Yailin y Tekashi asegura que los cantantes podrían ser más que amigos, los detalles aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tekashi 6ix9ine yailin Credit: Tekashi 6ix9ine IG Según Yailin, ella y Tekashi69 son tan solo "colaboradores". Claro que esa colaboración musical no solo conlleva estar juntos todo el tiempo, cancelar presentaciones en importantes entregas de premios y hasta plantarse candentes besos en la boca en videos. "Ahí está la relación", dijo una fuente cercana a los artistas a People en Español. "Hay cosas ahí". Pero por esas cositas, todo indica que la intérprete de "Pa' ti" no quiere hacerse más viral. "Por ahora ella no quiere hablar mucho de eso", asegura la fuente. "Ella sigue diciendo "colaboradores, solo colaboradores". Yailin y Tekashi Yailin y Tekashi disparan la temperatura | Credit: Youtube/Tekashi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda, la alianza de este par ha batido récord con el tema "Shaka Laka", que lleva ya millones de vistas en YouTube. "Tekashi me enseñó que hay que mantener el enfoque en los objetivos", dijo la ex de Anuel AA hace unos días a People... de su inseparable, cuyo nombre real es Daniel Hernández. "Y que con dedicación y esfuerzo puedo seguir alcanzando todo lo que me proponga en la música".

