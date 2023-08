Yailin y Tekashi: los colaboradores presumen su amor en Cuba Todo parece indicar que el amor entre Yailin y Tekashi 6ix9ine es una realidad. Los famosos no dudan en dejarse ver muy cariñosos públicamente a donde van. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si había alguna duda sobre el romance que mantienen Yailin y Tekashi 6ix9ine, ellos acaban de dejar claro que la relación sentimental entre ambos va en serio tal como lo confirmó la primera. El rapero ya se ha dejado ver conviviendo con la influencer y su hija Cattleya en diversas ocasiones; además, desde que hicieron una colaboración conjunta, el representante de música urbana no ha dejado de darle apoyo y llenar de regalos a la famosa. Ahora, ambos se dejaron ver en Cuba mostrando su amor públicamente. Fue la intérprete de "Narcisista" quien dio a conocer una serie de imágenes y videos donde se le ve, junto a su novio, disfrutando de dicho país; así como, en poses sexys y sonrientes en un avión privado. También se les aprecia bailando música tradicional. Incluso, ella no duda en plantarle un cariñoso beso a Tekashi. "Ser feliz es lo mejor del mundo. Cuba", escribió Yailin para acompañar las fotografías y audiovisuales que dio a conocer en su cuenta de Instagram. yailin Tekashi 6ix9ine Credit: IG/Yailin La Mas Viral/ Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas de inmediato reaccionaron. "Digan lo que digan, ella no era tan feliz con Anuel como ¡se ve ahora!"; "Ellos se encontraron el uno al otro y eso es hermoso"; "Se ve más feliz con 69 que con el otro mugre"; "Ser feliz después de sufrir es lo mejor que existe"; "No me agrada su transformación. Era más hermosa antes por lo menos la de su rostro. Y el colaborador es inestable pero la veo más feliz aunque sea efímero y de maldad"; "No soy fan de ellos pero se ven bien juntos y por lo menos la felicidad esta vez si parece sincera", y "Quedó demostrado que Yailin no le guarda luto a nadie, vivo ejemplo, Dj Sammy. En su momento", fueron algunos comentarios. Todo parece indicar que Yailin y Tekashi 6ix9ine están viviendo un gran momento profesional y personal juntos. Solo el tiempo dirá que sigue para ellos.

