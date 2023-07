¿Yailin y Tekashi planean tener un bebé? Esta es la frase del rapero que avivó los rumores Yailin y Tekashi alimentan la especulación de un bebé con estas fotos y mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir yailin tekashi bebe Credit: John Parra/Getty Images; Yailin IG En las últimas semanas, las redes sociales se han visto inundadas con fotografías que han disparado las especulaciones sobre la relación entre la cantante Yailin y el controvertido rapero Tekashi69. Ambos artistas han demostrado una química única en sus presentaciones y su trabajo conjunto, lo que ha llevado a muchos a cuestionarse si su relación va más allá de lo profesional. Las recientes fotografías publicadas por el rapero en su popular cuenta de Instagram -que ya cuenta con más de 25 millones de seguidores - han desatado una ola de rumores sobre el posible futuro de la pareja. ¿Será que planean tener un bebé? En las fotografías compartidas por Tekashi, se puede ver a la pareja posando junto a lujosos automóviles. La dominicana luce deslumbrante con jeans blancos, tacones y un bustier, mientras que el cantante viste una camisa blanca desabotonada, gorra roja, gafas de sol y zapatillas deportivas. Ambos están adornados con ostentosas joyas que suman miles de dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que llamó la atención fue el mensaje que el rapero de 27 años escribió en el pie de las imágenes: "sólo falta el embarazo". tekashi yailin bebe Credit: Tekashi69 IG ¿Son o no pareja? Los intérpretes de "Shaka Laka" han intentado mantener un enfoque ambiguo al respecto. Si bien han afirmado ser solo "colaboradores", las imágenes y los gestos que comparten públicamente sugieren que hay algo más profundo entre ellos. Detalles sobre su relación con Anuel Tras su dolorosa ruptura con el reconocido reggaetonero Anuel AA, la cantante dominicana quedó devastada. Una fuente cercana a Yailin reveló a People en Español que la joven ha atravesado momentos difíciles y la música ha sido su vía de escape para expresar sus emociones, como lo hizo con su éxito "Narcisista", que reveló las cicatrices de su relación pasada. Un cambio de imagen impactante En medio de todos estos rumores, Yailin también ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo y explosivo cambio de look. La artista, conocida por su audacia en el estilo, ha optado por un vibrante color rojo en su cabellera, realzando aún más su belleza y carisma.

