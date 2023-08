Yailin y Tekashi causan furor a mostrar un momento cotidiano como pareja El idilio entre Yailin y Tekashi 6ix9ine ya es toda una realidad y los colaboradores pasan su día a día como cualquier otra pareja. Aquí la prueba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo parece indicar que el romance entre Yailin y Tekashi 6ix9ine va viento en popa. Tan es así, que la influencer ha mostrado como el cantante convive y cuida de su hijita Cattleya. Además, como viven juntos, no dudan en disfrutar cada instante. Incluso, se han dejado ver diversos momentos de convivencia profesionales y también personales; durante los cuales, presumen su amor. Ahora, los tortolitos causaron la emoción de sus seguidores por dejar al descubierto una situación habitual de su día a día. Así, dieron a conocer todo el proceso para tener una comida casera juntos. Los famosos primero fueron juntos al supermercado a comprar los ingredientes necesarios; luego, la modelo, con una pequeña ayuda de su novio, preparó lasagna, arroz, carne y frijoles. Eso sí, la intérprete de "Narcisista" fue enfática al pedirle al intérprete de música urbana que le dijera honestamente si los platos era o no buena; aunque durante el proceso, todo parecía indicar que es una buena cocinera. Al final, el representante del género urbano degustó todo con agrado, dejando claro que tenía un buen sabor. "Aquí prendiendo la cocina. Un YouTube con Dannyzzzzzzzzzzz de comida", escribió Yailin para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Yailin y Tekashi6ix9nine Yailin y Tekashi6ix9nine | Credit: Instagram Yailin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron ante el talento de la joven en las artes culinarias. "Para que vean, no importa el dinero. Estos son los verdaderos detalles y momentos que se disfrutan. Provecho, ya probó el sazón dominicano"; "Nunca le cocinó a Anuel, ama a este hombre. Él cuida su alma"; "Su cara cuando se pone el pollo en la boca jajaja. ¡Demasiado lindo! Me encanta el beso cuando le agradece también, demuestra lo mucho que aprecia cocinar para él", y "Nuestra ñiña Yailin y dicen que los que sabemos cocinar somos expertos 'Rapando'. Felicidades parejita. Tekashi buen provecho", fueron algunos comentarios. Parece que la complicidad entre Yailin y Tekashi vas más allá de los asuntos profesionales, como quedó demostrado en un momento habitual como este.

