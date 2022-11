¡Yailin y Anuel reaparecen juntos por primera vez en mucho tiempo! Yailin y Anuel acaban de callar todas las habladurías con una de sus últimas historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante los últimos tiempos Yailin y Anuel AA han estado envueltos en todo tipo de rumores que afirmaban que estaban atravesando una crisis matrimonial. Y lo cierto es que la parejita, que solía compartir momentos de su relación en redes sociales, no había posteado una foto más juntos. Pero los artistas ahora acaban de callar todas las habladurías con una de sus últimas historias de Instagram, en la que aparecen no solo juntos, ¡sino muy acaramelados! En el video compartido por la dominicana, aparece junto a su novio bailando mientras él la llena de besos. "Anuel yo quiero duro", escribió Yailin junto al video. Yailin y Anuel Yailin y Anuel | Credit: Yailin la más viral/Instagram También compartió otro video con música el cantante cubano Carlos Varela de fondo, cuya canción dice: "Si un día me faltas no seré nada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA y Yailín Anuel AA y Yailín | Credit: Yailin la más viral/Instagram En las última semanas Anuel y Yailin se han mantenido fuera del ojo público. No obstante, cuando compartían contenido en redes cada cual lo hacía por separado. En un momento se llegó a comentar que el reguetonero le habría sido infiel a la rapera, o que incluso esta se estaba tomando un descanso porque estaba embarazada. Además, una joven de Texas que asegura haber tenido una hija con el artista mostró esta semana unas imágenes de la pequeña. Pero hasta el momento ninguno ha confirmado ni lo uno ni lo otro. Y con este video Anuel y Yailin ponen fin a todas las especulaciones que aseguraban que estaban atravesando por un mal momento.

