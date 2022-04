Yailin asegura que ella y Anuel AA son "los más odiados": los seguidores le responden En un reciente post en Instagram, Yailin escribió junto a un video de ambos: "Los más odiados". ¿Será verdad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que comenzaron su relación, Yailín y Anuel AA no han dejado de recibir críticas. La cantante dominicana ha tenido que lidiar todo este tiempo con comparaciones con Karol G o con burlas a su cuerpo y su talento. Por tanto, la joven está hoy más que segura que ella y su novio no son muy queridos por los seguidores. En un reciente post en Instagram, Yailin escribió junto a un video de ambos: "Los más odiados". Los seguidores no dudaron en comentar el mensaje y aunque es cierto que algunos confirmaron lo que Yailin dijo, muchos otros les recomendaron a la pareja hacer oídos sordos a las críticas y luchar por su amor. "A él lo aman, es a ti a la que no quieren"; "a él lo odian por YAILIN cuando estaba con Karol G lo amaban o admiraban como a ella"; "odiados por unos y amados por otros"; "hacen una linda pareja"; "Dios los bendiga mucho! Y los ayude a salir adelante"; "son los más hermosos luchen por ustedes 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", les dijeron. Yailín Yailín | Credit: Yailín/Instagram En medio de todos los insultos que con frecuencia los seguidores le propinan a Yailin, Anuel ha advertido que puede traer consecuencias mayores. Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Instagram/@yailinlamasviralreal "Tengo un problema de manejar el enojo, necesito clases. Dejen de hablar de Yailin, que en serio está trayendo consecuencias en la vida real", dijo en sus redes sociales. "¿Cuándo tú has visto que han tocado a alguien que ande conmigo? ¿Cuándo tú has visto que le han faltado el respeto a alguien que ande conmigo. Nunca, a Yailin nadie la va a tocar", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso en medio de la polémica por la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en la premiación de los Oscar, Anuel expresó: "Pal que se quiera poner payaso con @yailinlamasviralreal Eso es lo que le va a pasar".

