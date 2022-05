Yailin visita un curandero que hace amarres de amor: ¿por qué lo necesita? Yailin visitó a un curandero que hace amarres de amor, lo que ha desatado especulaciones sobre por qué la novia de Anuel AA necesitaría este tipo de ayudas espirituales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Yailín Anuel AA y Yailín | Credit: Yailin la más viral/Instagram ¿Cuál será el "trabajo" que estará haciendo Yailin? La joven de 21 años visitó a un curandero que hace "amarres de amor", lo que ha desatado especulaciones sobre por qué la novia de Anuel AA necesitaría este tipo de ayudas espirituales. La rapera dominicana compartió un video en redes sociales donde aparecen ofrendas religiosas como velas, monedas, sonidos de campanas, y afirmó que el curandero Antoniel hacía "todo tipo de trabajos". La cantante no especificó cuál era el motivo de su visita al curandero y hasta desactivó la sección de comentarios para evitar una polémica por parte de los seguidores, pero muchos de seguro están pensando que podría ser para poder salir embarazada, ya que recientemente manifestó que estaba "en procedimiento" para convertirse en madre. De acuerdo con la información compartida por el curandero Antoniel en su cuenta de Instagram, se dedica a hacer "amarres de amor, amarres sexuales, amarres del mismo sexo, retorno de parejas, amarres temporales, fama, salud y desamarre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Yailin y Anuel AA Credit: IG/Yailin En los últimos días Yailin ha estado compartiendo con sus seguidores su gran deseo de convertirse en mamá, preferiblemente de una niña. "Desde que nos conocimos en verdad estamos intentándolo y no ha salido", aseguró la cantante. Por su parte, Anuel recién recibió la noticia de que será padre de una niña pero no con su novia sino con Melissa Vallecilla, una joven de 28 años de Houston, TX, con quien tuvo un romance.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin visita un curandero que hace amarres de amor: ¿por qué lo necesita?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.