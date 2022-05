Tras saberse que Anuel será papá con joven de Texas, Yailin no se queda callada ¿Cómo se siente Yailin ante esta noticia de que Anuel AA será padre de una niña? La más viral no se mordió la lengua y envió un claro mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailín y Anuel Yailín y Anuel | Credit: Prince Williams/Wireimage Hace unos pocos días que supimos que Anuel AA finalmente será papá de una niña, pero no junto a su novia Yailin, sino con una joven de Texas con quien tuvo un romance antes de empezar con la rapera dominicana. ¿Cómo se siente Yailin ante esta noticia?, ¿qué tiene para decir? Si bien fuentes confirmaron a People en Español que era cierto que la prueba de paternidad que se hizo la joven Melissa Vallecilla, de 28 años, había arrojado con una certeza del 99% que Anuel era el papea, hasta el momento ni el reguetonero ni su novia se han expresado al respecto. Pero este lunes Yailin compartió un tierno video junto al cantante, en el que se enfoca en recalcar que sigue soñando con tener un hijo con Anuel. "Cuando tengamos nuestra baby 😩😍", escribió la joven junto al video donde está cargando un bebé mientras el cantante lo besa en su cabecita, unas imágenes repletas de ternura que demuestran las ganas que tiene la pareja de convertirse en padres. En los últimos días Yailin no se ha escondido para mostrar sus deseos de ser mamá. Incluso por un momento los seguidores pensaron que ya estaba embarazada, pero la joven salió a desmentir esa teoría y dijo que estaba en "procedimiento". Yailin y Anuel AA Credit: IG/Yailin "Desde que nos conocimos en verdad estamos intentándolo y no ha salido", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Mientras tanto, Valecilla lleva en su vientre de siete meses a la hija de Anuel, una hermanita para el pequeño Pablo Anuel.

