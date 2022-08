¿Quién dijo celulitis? Yailin luce un atrevido bikini durante sus vacaciones Yailin ha vuelto a mostrarse en bikini en sus redes sociales, ¡y la verdad es que tiene un cuerpazo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Yailin | Credit: Yailin la más viral/IG ¿Quién dijo celulitis? Tras la polémica que desataran unas fotos tomadas a Yailin durante sus espectaculares vacaciones en Ibiza por mostrar su cuerpo con celulitis, la esposa de Anuel AA ha vuelto a exhibirse en bikini en sus redes sociales, ¡y la verdad es que tiene un cuerpazo! Sabemos que Yailin y su esposo Anuel han estado durante varias semanas trabajando y de vacaciones en Europa, donde se han divertido como nunca antes. Ahora la pareja, según podemos ver en sus historias de Instagram, se encuentra en un lugar paradisiaco. Aunque no especifican qué lugar es, se trata de un sitio increíble para disfrutar del sol y un baño de piscinas que dan la sensación de ser naturales. "Centrada en mi", escribió Yailin al compartir unas hermosas fotos en un atrevido bikini, donde muestra su cuerpo sin ningún tipo de complejos, incluso cuando en algunas fotos se muestran algunas celulitis en sus pompis, lo cual no resta a su belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La repara dominicana ha recibido muchos comentarios de halago ante las imágenes: "Toda una diosa mi amiga", "qué linda", "Qué hermosa que es Dios mío", "Cada día más tú y cada día más mami! orgullo Dominicano mujer fuerte!", le dijeron. Hace unos días Anuel tuvo que salir en defensa de su esposa luego de recibir muchas críticas por su cuerpo, tras aparecer en fotos sin retoques ni Photoshop. "Esas fotos son editadas, ese culo está impecable", respondió Anuel a los detractores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién dijo celulitis? Yailin luce un atrevido bikini durante sus vacaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.