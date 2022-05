Yailin, novia de Anuel AA, sufre accidente en pleno concierto y termina despeluzada, ¿fue a propósito? Yailin, la novia de Anuel AA, sufrió un accidente sobre el escenario que ha llevado a muchos a pensar que podría tratarse de algo planificado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailín Yailín | Credit: Yailín/Instagram Yailin, la actual novia de Anuel AA, sufrió un accidente sobre el escenario que ha llevado a muchos a pensar que podría tratarse de algo planificado. La joven estaba cantando su popular tema "Si tú me busca" en un concierto en Estados Unidos, cuando uno de los cañones de pirotecnia estalló en su cara, algo que la hizo asustarse, taparse el rostro y apartarse del lugar. Como toda una profesional, Yailin siguió cantando, pero como se puede ver en las imágenes su look se vio afectado por incidente, pues llevaba su cabellera hermosamente rizada y terminó toda desgreñada. Pero la gran pregunta que se han hecho muchos es: ¿fue esto a propósito o fue para boicotear la presentación de la rapera dominicana? Aunque no se sabe a ciencia cierta si fue accidental, muchos han especulado en su comentarios en redes sociales alrededor del incidente. "Fue a propósito estoy segura"; "ni su propio equipo la quiere 😢😢"; "a propósito!!!!"; "pobre le pasan una de cosas"; "muy bonita chava! Ojalá que tenga más cuidado en la próxima", le dijeron los seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Anuel y Yailin Credit: Instagram/@anuel La joven de 21 años hace caso omiso a todas las críticas que a diario recibe luego de que ocupara el lugar de Karol G en el corazón de Anuel. Ahora está más enfocada en su carrera profesional y en poder convertirse en mamá. Recientemente confesó que junto a su pareja estaba en "procedimiento" para salir embarazada, algo que hasta el momento no ha sido posible. Mientras tanto Anuel está en espera de convertirse en padre de una niña fruto de un romance que tuvo con una joven de Houston, TX.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin, novia de Anuel AA, sufre accidente en pleno concierto y termina despeluzada, ¿fue a propósito?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.