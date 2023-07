Yailin y Tekashi baten récord y sellan su nuevo éxito con este beso en la boca Los cantantes presentaron "Shaka Laka", su última colaboración musical donde la química profesional y personal es más que explosiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo han vuelto a hacer. Juntos son una bomba musical y así lo acaban de demostrar. En menos de 24 horas tras el estreno del tema "Shaka Laka", la nueva canción de Tekashi 6ix9ine y Yailin la Más Viral, ya han batido todos lo récords. Su explosivo video, disponible en Youtube, ha superado los cuatro millones de visualizaciones, y esto parece imparable. No es para menos, además del ritmo y la gran conexión artística de ambos, cabe destacar la química indiscutible entre sus dos protagonistas, quienes, en un momento del clip, disparan la temperatura con un buen beso en la boca. A pesar de los difíciles momentos que pasaron en Puerto Rico al no poder presentar su colaboración en el escenario de Premios Juventud por problemas de seguridad que afectaban a Tekashi, ambos artistas han demostrado que no hay nada que se resista a su música. Yailin y Tekashi Yailin y Tekashi disparan la temperatura | Credit: Youtube/Tekashi Y para celebrar este nuevo logro profesional, salieron de fiesta para brindar junto a su gente querida por la espectacular acogida de su nuevo temazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Ese colaborador!", gritó con orgullo Yailin frente a todos. La intérprete de "Narcisista" ha estado a su lado en todo momento tras la tensión vivida los pasados días. Tampoco se presentó en Premios Juventud ya que el set era con su colega y sin él, perdía todo el sentido. Además, la artista se ha mostrado muy solidaria y como un gran punto de apoyo para el cantante. Aunque ninguno termina de confirmar si lo suyo va más allá de la amistad y el compañerismo, lo innegable es que juntos son puro fuego, tanto en lo musical como en lo personal. Y esto apenas empieza...

