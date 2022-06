Yailin se somete a una nueva cirugía, ¡y esta vez en el rostro! A sus 21 años, la novia de Anuel AA ha hecho cambios radicales en su físico. ¡Y la verdad es que luce espectacular! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Yailin | Credit: Yailin la más viral/IG Para nadie son un secreto las cirugías a las que Yailin se ha sometido en los últimos tiempos. A sus 21 años, la novia de Anuel AA ha hecho cambios radicales en su físico, pero nunca había mostrado que estos arreglos estéticos llegaran a su rostro. ¡Hasta ahora! Yailin decidió que quería hacer un cambio en su mentón y en su nariz, y así lo hizo. Tras salir del procedimiento, ha salido a la calle con la cara vendada —y acompañada de una amiga— en imágenes que compartió en sus historias de Instagram. Al parecer quedó muy contenta con el resultado porque se le ve feliz bailando dentro de un carro. No obstante, aún tiene los vendajes y es imposible saber cómo quedó luego del procedimiento. ¡Estaremos al tanto! Yailin Yailin | Credit: Yailin la más viral/IG El pasado mes de febrero, luego de que Anuel y la joven anunciaran que estaban comprometidos, se conoció a través del programa El gordo y la flaca (Univision) que la rapera dominicana se iba a someter a una lipoescultura con el objetivo de definir los abdominales y la cintura, además de acentuar la zona de la cadera y así conseguir una figura "más caribeña". En todas estas decisiones Anuel acompaña y apoya a su novia de manera incondicional. Según explicó en una ocasión Nathaly Bello, la doctora de Yailin, el reguetonero boricua se la pasaba "superpendiente de Yailin, preguntando a qué hora había que darle los medicamentos, a qué hora iba a la cámara hiperbárica", aseguró. Anuel AA y Yailín Anuel AA y Yailín | Credit: Yailin la más viral/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento no se han tenido más noticias de la boda, pero lo que sí se conoce es que los tortolitos están en busca de una niña. Yailin dijo públicamente que estaban en "procedimiento" para tener un bebé, y hasta se le vio visitando un curandero que hace amarres de amor en República Dominicana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin se somete a una nueva cirugía, ¡y esta vez en el rostro!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.