Yailin sin Photoshop: Así luce en bikini con celulitis y cero retoques Paparazzi expone el trasero de Yailin La Más Viral en hilo dental blanco y no es tan perfecto como lo muestra en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de su cumpleaños número 20, Yailin La Más Viral y y su ahora esposo, el cantante Anuel AA, empacaron maletas y se trasladaron a Ibiza para festejar a lo grande. A su llegada, la pareja abordó un lujoso yate y zarparon en las aguas cristalinas del Mediterráneo. El ex de la colombiana Karol G la sorprendió con un enorme ramo de rosas rojas, globos y deliciosas bebidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA y Yailín en Ibiza Anuel AA y Yailín en Ibiza | Credit: Grosby Group Anuel AA y Yailín en Ibiza Anuel AA y Yailín en Ibiza | Credit: Grosby Group Para la ocasión, el intérprete de "Secreto" y "Culpables", quien últimamente ha preocupado por su radical pérdida de peso, optó por un look casual mientras que su despampanante chica optó por lucir sus curvas peligrosas ataviada con un diminuto bikini blanco de dos piezas y gafas de sol. Si bien en sus fotografías en Instagram, la cantante Yailin La Más Viral luce impecable, no siempre se puede vivir posando. Cuando la domincana se alistaba para abordar un jet-ski, el lente del paparazzi hizo de las suyas y retrató a la joven en bikini y al natural. Así luce Jorgina Guillermo Díaz— su nombre de pila - sin photoshop: yailin la mas viral trasero celulitis yate ibiza Credit: 2022 G3/The Grosby Group

