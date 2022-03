El ardiente twerking de Yailin a Anuel AA del que todos hablan "Ya sé por qué Anuel la ama tanto. Ahí está la brujería que dicen que le hace". El video lleva más de 3 millones de vistas ¿Ya lo viste? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Yailin La Más Viral Credit: Mezcalent.com; Instagram Desde que inició su romance con Anuel AA, todo lo que hace y dice Yailin la más viral se convierte en noticias. Esta vez, la cantante de 19 años acaparó los titulares de diversos medios de comunicación gracias al tremendo twerking que realizó en la cara del regaetonero puertorriqueño de 29 años. Ataviada con una diminutos pantalones blancos de mezclilla y un crop top en blanco y negro, la dominicana meneó su retaguardia a tan sólo unos centímetros del ex de la colombiana Karol G. RELACIONADO: Así lucía Yailín, novia de Anuel AA, antes de hacerse cirugías plásticas El video del twerking de Yailin En cuestión de horas, el video alcanzó más de tres millones de vistas. Además, como era de esperarse, el clip desató un sinnúmero de comentarios. "Ya sé por qué Anuel la ama tanto", "Ahí está la brujería que dicen que le hace" y "Con este video a muchos les va a dar un ataque al corazón", se puede leer en el pie del clip que la cantante compartió en su popular cuenta de Instagram. Yailin y Anuel AA Credit: IG/Yailin Su compromiso Fue a finales de enero cuando Yailin y el intérprete de "La jeepeta" anunciaron al mundo su compromiso. En entrevista con People en Español, la pareja indicó que "viven en su propia burbuja y que se divierten como niños". "Somos como dos muchachos juntos", admitió entre risas Jorgina Díaz, el verdadero nombre de Yailin La más viral. "Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada", confesó Emmanuel Gazmey Santiago, el verdadero nombre de Anuel. A lo que Yailin respondió risueña: "¡Tenemos un carácter bien tóxico los dos!"

