¡Mira el sexy baile de Yailin con su pancita de embarazada! Yailin compartió un video en TikTok donde muestra sus grandes dotes para el baile, incluso cuando lleva a su pequeña en el vientre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien su pancita crece cada día más, Yailin no deja de hacer lo que le gusta. Por eso el estar embarazada no es un impedimento para que mueva las caderas o baile twerking, ¡en todo caso se ve mucho más sexy! La esposa de Anuel AA compartió un video en TikTok donde muestra sus grandes dotes para el baile, incluso cuando lleva a su pequeña en el vientre. Lo cierto es que se nota que Yailin está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Luego de estar un tiempo separada de las redes sociales, la rapera ha vuelto a comenzar a compartir contenido con más frecuencia desde que anunciara que estaba esperando una hija de Anuel. @@yailinlamasviraloficial_ A finales de noviembre la pareja anunció que estaba en espera de un bebé. "Voy a ser papá", escribió el cantante en sus redes sociales. Luego se supo que estaban esperando una niña, tal como lo había querido Yailin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin Anuel looks anuncio embarazo Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde entonces la dominicana presume su linda pancita, como bien la vimos hace unos días cuando posó en bikini y expresó todo el amor que ya siente por su hija. "Solo tu conoces cómo suena mi corazón por dentro. Y esos latidos de amor son por ti", dijo junto a la publicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Mira el sexy baile de Yailin con su pancita de embarazada!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.