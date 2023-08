Yailin se burla del arresto de su colaborador Tekashi6ix9ine Tras el arresto del cantante Tekashi6ix9nine en Miami, su colaboradora Yalin, se burla de él en redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tekashi69x9ine fue arrestado ayer en Florida e ingresó en la cárcel del condado de Palm Beach. Tras el suceso, su colaboradora Yailin, quien ya vive con el cantante entre República Dominicana y Miami, usó sus redes sociales para burlarse del incidente. "Ves lo que te pasa cuando no me haces caso", escribió la intérprete de "Pa' ti" junto al mugshot de Dani, como llama ella cariñosamente al cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante fue detenido por no comparecer en una audiencia tras ser golpeado en Florida hace algunos meses. Tekashi6ix9nine Tekashi6ix9nine | Credit: Instagram Yailin La estancia del artista y colaborador de Yailin La Más Viral en prisión apenas fue de tres horas. El tiempo suficiente pagar una fianza de dos mil dólares y salir finalmente en libertad.

