Exclusiva: La respuesta de Yailin 'la más viral' a video de golpiza a la presentadora Mey Feliz Tras salir a la luz el video de la golpiza a la presentadora Mey Feliz en un salón de belleza en República Dominicana, así responde la cantante Yailin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras salir a la luz un video de Yailin y su hermana Mami Kim golpeando a la presentadora dominicana Mey Feliz en un salón de belleza en Santo Domingo, la cantante dominicana responde en exclusiva a People en Español. "Nuestros abogados están revisando toda la información que ha salido en medios de comunicación al respecto de esta terrible situación que nunca debió pasar con nuestra representada. Lamentamos que se tenga una imagen irreal de un ser humano como es Yailin, que con su corta experiencia de la vida, trata de seguir adelante pese a los tropezones que pudiera tener por cualquier piedra en el camino", comentó Vladimir Gómez, publicista de Yailin la más viral. La mamá de Cattleya y exesposa del trapero puertorriqueño Anuel AA, se ha visto en el ojo del huracán tras hacerse públicas estas imágenes. Yailin Credit: Instagram/ Yailin la más viral "Estaremos abordando el tema de manera pública con la responsabilidad que obedece a esta situación de nuestra artista", añadió Gómez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin La investigación del caso sigue en desarrollo y no se sabe si llegará a juicio. Por lo pronto, Yailin sigue enfocada en su bebé y en su carrera. La cantante se presentará junto a Shadow Blow en los Heat Latin Music Awards.

