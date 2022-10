Yailin reaparece en redes luciendo una tanga de hilo dental Yailin ha compartido una foto que ha generado comentarios de todo tipo entre sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Yailin reapareció en redes más atrevida que nunca! La esposa de Anuel AA, quien en los últimos tiempos se ha mantenido distanciada del ojo público, ha compartido una foto que ha generado comentarios de todo tipo entre sus seguidores. La rapera dominicana colgó una imagen en la que aparece arrodillada en el suelo y mostrando de la cintura hacia abajo una tanga de hilo dental que le deja al descubierto sus pompis. "Negra del coco Leo💋", fue todo cuanto escribió la cantante junto a la foto que mucho ha dado de qué hablar. "Dios mío antes odiaba a esta mujer ahora la amooooooo"; "es lo único que sabe hacer 😂"; "todas quieren ser dominicanas 💋💋"; "esa pose la hace mejor que Karol G"; "con una sola foto apaga a todo el mundo", le dijeron. La rapera y el reguetonero boricua, quienes solían compartir muchas de sus aventuras diarias en redes, últimamente han estado distanciados por motivos aún desconocidos. Algunos dicen que el cantante le habría sido infiel a su esposa y otros piensan que Yailin se ha tomado un descanso porque está embarazada. Anuel AA y Yailin la mas viral Credit: Instagram/@anuel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que hasta el momento se desconocen las causas, y cada cual se limita a compartir logros profesionales en redes y alguna que otra cosa que no involucre a la relación. Anuel, por su parte, mostró a sus seguidores el todoterreno a prueba de balas que se compró para sustituir a su Bugatti, ya que según dijo ya le aburrían este tipo de autos.

