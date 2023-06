Así reaccionó Yailin al ver unas palabras de Anuel AA entre el público de su show La cantante vio la pancarta y no dudó en acercarse y dar el paso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Yailin reacciona a mensaje de Anuel AA entre el público | Credit: IG/Yailin Con el estreno de "Narcisista", su letra y las imágenes del video, Yailin deja claro que su romance con Anuel AA habría sido de todo menos bonito por las supuestas mentiras y engaños que, según apunta la canción, podrían haberse producido. Lo suyo no tiene vuelta atrás, ni siquiera a pesar de la bebé que tienen en común, Cattleya. Este fin de semana quedaba aún más claro cómo se sentía la mamá de la pequeña con respecto a su pasada relación. En medio de una de sus presentaciones musicales, alguien del público alzó una pancarta con la frase 'Real hasta la muerte', tan propia del padre de su hija. También había parte de la letra del tema de la cantante. Al verlo alzado, Yailin sorprendió a todos con su reacción. Sin ningún tipo de alteración, pero sí firme y segura de lo que iba a hacer, se acercó a las personas en cuestión sosteniendo el cartel. Se lo quitó y, con él en sus manos, se dirigió más hacia el centro del escenario. Una vez allí y bajo la expectación de todos, hizo algo que define a la perfección lo siente en estos momentos hacia el que un día fue su esposo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con una gran sonrisa y arropada por los aplausos del público, la artista rompió en varios pedazos el gran póster. Una manera de decir que no quiere saber nada y que todo está más que roto. Aunque Yailin siga haciendo por vía judicial todo lo referente a su separación y su hija con respecto a Anuel, con este gesto ha dejado bien claro cuál es su sentir en estos momentos. El cariño de sus fans se hizo notar, quienes la agasajaron con piropos y palabras llenas de afecto. "Narcisista" ya supera los 2 millones de visualizaciones en Youtube en apenas 1 día desde su estreno en la plataforma.

