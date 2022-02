Yailín, la novia de Anuel, se hará una lipoescultura para lucir espectacular el día de su boda Yailín se dará una vuelta por el quirófano para realizar algunos retoques estéticos en su cuerpo antes de casarse con el rapero Anuel AA, quien recientemente le entregó un anillo de compromiso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailín Yailín | Credit: Yailín/Instagram Hace solo unos días conocimos que Yailín y Anuel AA se habían comprometido,\ y hasta compartieron imágenes del increíble anillo que el reguetonero le obsequió a la rapera dominicana. Ahora, la futura novia ha comenzado los preparativos para su gran día, y al parecer se dará una vuelta por el quirófano para realizar algunos retoques estéticos en su cuerpo. Su doctora Nathaly Bello declaró en el programa El gordo y la flaca (Univisión) que la rapera se someterá a una lipoescultura, con el objetivo de definir los abdominales y la cintura, además de acentuar la zona de la cadera, y así conseguir una figura "más caribeña". Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Instagram/@yailinlamasviralreal Por su parte, Anuel AA ha estado muy pendiente del proceso de su novia, y se ha mostrado dispuesto a ayudar en lo que haga falta. "Para ser muy sincera, se la ha pasado superpendiente de Yailín, preguntando a qué hora había que darle los medicamentos, a qué hora iba a la cámara hiperbárica, aseguró la doctora. "Me decía: 'Dígame lo que hay que caer y yo me encargo'. Honestamente, fue todo un caballero", añadió. La doctora Bello compartió en su cuenta de Instagram el pasado enero una imagen de un anterior proceso estético al que se sometió la joven de 21 años. En esa ocasión, según explicó, trabajaron "la parte del abdomen anterior sólo para retirar un poquito de grasa y definir más la demarcación". Cuando la rapera estuvo recuperándose en el hospital, su nuevo novio la sorprendió con decenas de rosas y osos de peluche, detalles que suele tener a cada rato. No obstante, al parecer Yailín aún no está conforme con su figura, y quiere lucir más espectacular para el día en que llegue al altar de la mano del cantante puertorriqueño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como cada historia de amor, esta no deja de estar envuelta en críticas por parte de los seguidores, quienes siguen diciendo que Anuel sigue enamorado de su ex Karol G. Incluso en estos días cuando el boricua fue a borrar su tatuaje, muchos dijeron que estaba llorando por dejar atrás a la dominicana. Yailín, por su parte, ha sabido lidiar de la mejor manera con este tipo de cosas, y envió un claro mensaje a todos los que la molestan. "Cuando un hombre te quiere en su vida, él te pone allí, no tienes que competir con nadie por ese espacio. Él mismo va a hacerte la dueña de todo sin que tú se lo pidas", aseguró.

