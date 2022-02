"Cuando un hombre te quiere no tienes que competir con nadie": el mensaje de Yailín, la prometida de Anuel AA Yailín ha colgado mensajes en redes sociales para aclarar todo tipo de críticas y comentarios sobre su relación con Annuel AA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación entre el reguetonero Anuel AA y su nueva novia, la rapera dominicana Yailín, sigue en el candelero. La joven ha estado compartiendo mensajes en redes sociales para aclarar todo tipo de críticas y comentarios a su romance con el ex Karol G. En una de sus historias de Instagram, Yailín colgó una foto junto a Anuel. "Cuando un hombre te quiere en su vida, él te pone allí, no tienes que competir con nadie por ese espacio. Él mismo va a hacerte la dueña de todo sin que tú se lo pidas". Con dicho mensaje la dominicana pretende callar a todos aquellos que siguen relacionando a su novio con la cantante colombiana, como lo hicieron hace unos días, cuando este decidió borrarse un tatuaje de ambos y lloró durante el proceso. Algunos dijeron que el cantante no estaba llorando por el dolor del tatuaje sino por dejar atrás a la intérprete de "El makinón". A finales de enero Yailín y Annuel se comprometieron. "Una mujer comprometida ya, ¡hay boda señores!", dijo la novia en un video. A través de redes sociales, la pareja ha mostrado el amor que están viviendo juntos y los detalles que tienen el uno con el otro, como el día en que el boricua sorprendió con osos de peluche y decenas de rosas a su novia mientras estaba hospitalizada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Karol G no se ha pronunciado de manera directa sobre la nueva relación de su ex. No obstante, durante su presentación en Calibash, en Las Vegas, NV, dijo al público: "El pasado estuvo bueno, duro, brutal, pero el futuro es ahora rechimba. Así que después de esta, no se llora más", expresó. "Amiga, ya que quede bien claro...el makinón no es el carro, es La Bichota que lo maneja". Todos se preguntaron si se trataba de una indirecta para Yailín.

