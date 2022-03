¡Yailin baila y su peluca sale volando! ¿Cómo reaccionó su novio Anuel AA? Yailin no tiene problemas con que una de estas pelucas se caiga al suelo, como le pasó a la dominicana mientras hacía un live. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailín, la prometida de Anuel AA, nos ha acostumbrados a que la veamos con el cabello rojo, negro, azul, blanco, liso o rizado. ¡Lo cierto es que la jovencita no tiene complejos en presumir la variedad de pelucas con las que aparece constantemente en sus redes sociales! Pero tampoco tiene problemas con que una de estas pelucas se caiga al suelo, como le pasó a la dominicana mientras hacía un live desde sus redes, algo que realmente le causó mucha risa. Yailín Yailín | Credit: Yailín/Instagram Yailin y Anuel siguen demostrando que están realmente enamorados, y disfrutan cada momento que tienen juntos. ¡Incluso si se trata de un accidente donde se caiga la peluca! Cuando la joven se encontraba transmitiendo el video, su peluca se cae y entre risas dijo: "Con peluca o sin peluca, con dinero o sin dinero". El clip es corto, pero se puede ver la peluca colgando. Mientras tanto, su novio al fondo no podía aguantar la risa. ¡Es innegable que la pareja sabe divertirse! Recientemente a Yailin se le vio con un cambio de look que a muchos llamó la atención. La futura esposa de Anuel lució su cabello corto al natural, y a los seguidores les encantó. "Creo que esta es la foto más linda que has puesto", le dijeron. A pesar de los muchas críticas que ha recibido la novia del cantante, se ve muy enfocada en la relación que ahora mismo tienen. En el día de ayer la joven le agradeció a Anuel por su "juguete nuevo", ya que el cantante la sorprendió con un Bentley Bentayga de color blanco y de interior rojo con luces en el techo. Aunque aún no hay fijada una fecha para la boda, Anuel aseguró a People en Español que "estamos en planes". Yailin y Anuel AA Credit: IG/Yailin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento la pareja está viviendo este increíble momento juntos. "Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada", aseguró el boricua.

