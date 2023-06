Yailin pide a Anuel que firme el divorcio que ella solicitó en marzo La cantante dominicana Yailin envía comunicado pidiendo a Anuel, el padre de su hija Cattleya, que firme el divorcio que ella pidió en marzo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin y Anuel Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports Yailin 'la más viral' envió un comunicado pidiendo a Anuel AA que firme el divorcio que ella solicitó en marzo del 2023. La cantante dominicana, quien recién lanzó la canción "Narcisista" donde se desahoga tras su ruptura con el trapero puertorriqueño, pidió a su ex que la deje en libertad. Anuel anunció en febrero que se había separado de Yailin, la madre de su hija Cattleya. "Desde el día 31 del mes de marzo del presente año le comunicamos al señor Emmanuel G. Santiago (AA) la intención de la señora Jeorgina Guillermo D. (Yailin) de disolver el vinculo matrimonial existente", dice un comunicado del abogado de la estrella dominicana, Andrés Toribio. Según él, en mayo recibieron una llamada de los abogados de Anuel. "Teniendo conocimiento de nuestro interés de disolver el matrimonio en la mayor brevedad, coordinamos en hacer la disolución del mismo mediante la modalidad de Mutuo Consentimiento, bajo el entendido que las partes no tienen oposición en firmar". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin Anuel Credit: G3/The Grosby Group El abogado de Yailin pide a Anuel que aclare si él puso una demanda de divorcio por "incompatibilidad de caracteres". "Hoy circula en las noticias y redes sociales la información de una supuesta demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres, la cual desconocemos su veracidad, y de ser cierta, no hemos recibido ninguna notificación o convocatoria", detalla el comunicado de Toribio Consultant Lawyer. "Es de conocimiento público que la señora Jeorgina Guillermo D. (Yailin) tiene un interés marcado en disolver dicho matrimonio". Anuel Credit: Instagram/ Anuel Hasta ahora, Anuel no ha dado declaraciones públicas sobre este tema. Sin embargo, compartió en sus Instagram Stories el mensaje: "Todos contra mí, yo contra todos".

