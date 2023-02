Aseguran que nuevo video musical de Yailin muestra mensaje oculto para Anuel ¡Mira por qué! Las imágenes del nuevo video musical de Yailin han dado mucho de qué hablar. ¿'La más viral' mandó un mensaje oculto a su ex Anuel? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin 'la más viral' ha lanzado un video musical que tiene a muchos hablando. Tras su ruptura con Anuel, la cantante dominicana lanzó el tema "Chikilio" junto a Menor Queen y Zunna. El video muestra a Yailin embarazada de su hija Cattleya bailando sensualmente. En un momento se acerca a la cámara y muestra su anillo, que muchos sospechan es su anillo de casada con el trapero puertorriqueño. Además de su perreo, llama la atención una imagen de Yailin con una carriola de bebé llena de dinero, de billetes de $100 dólares. ¿Es un mensaje para Anuel, el padre de su hija? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA, Yailin Anuel AA, Yailin | Credit: Allen Berezovsky/Getty Images "Apoyen a Yailin", pidió Anuel a sus seguidores al anunciar su ruptura. "Ella está trabajando en su música, se cuida. Ustedes saben como ella era antes y el cambio que dio en su estilo de vida. A pesar de todas las noticias negativas que salgan ha mejorado, es mejor ser humano mil veces y tiene un buen corazón". ¿Qué pensará de su nuevo video musical?

