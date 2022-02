Así lucía Yailín, novia de Anuel AA, antes de hacerse cirugías plásticas Yailín compartió una foto suya anterior a los tratamientos estéticos a los que se sometió, sin interesarle lo que piensen de ella ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Yailín acaparara las miradas de todos luego de que comenzara una relación con Anuel AA, ha sido blanco de críticas, sobre todo por su apariencia física. Pero la joven cantante parece hacer oídos sordos a las habladurías, y ya se prepara para la próxima operación de caras a la boda con el rapero puertorriqueño. A pesar de los ataques contra su persona, la dominicana compartió con sus seguidores una foto de cuando aún no se había sometido a tratamientos estéticos, sin interesarle lo que piensen de ella ahora. "Natural, antes de operarme", escribió Yailín en una de sus historias de Instagram, donde se le ve con una figura diferente a la de ahora, que tiene pechos y traseros evidentemente pronunciados. La reguetonera también apareció en una entrevista de 2020 para Afoloke Radio Show, donde es perceptible que aún no había estado sometida a cirugías. Yailín Yailín | Credit: Youtube / Alofoke Radio Show Ahora que Anuel le ha regalado a Yailín el anillo de compromiso y que podría anunciarse una boda, Nathaly Bello, doctora de la joven, declaró en el programa El gordo y la flaca (Univision) que esta se someterá a una lipoescultura, con el objetivo de definir los abdominales y la cintura, además de acentuar la zona de la cadera, y así conseguir una figura "más caribeña". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante las muchas críticas, Anuel ha pedido enfurecido que dejen de hablar mal de su novia. "Tengo un problema de manejar el enojo, necesito clases. Dejen de hablar de Yailín, que en serio está trayendo consecuencias en la vida real", dijo. "¿Cuándo tú has visto que han tocado a alguien que ande conmigo? ¿Cuándo tú has visto que le han faltado el respeto a alguien que ande conmigo. Nunca, a Yailín nadie la va a tocar", aseguró. A pesar de estos lamentables incidentes, la pareja está viviendo el sueño del amor, y a cada rato se sorprenden con detalles. Ayer la cantante dominicana compartió un video donde aparece junto al rapero, quien la sorprendió con una serenata con una banda de mariachis, globos rojos en forma de corazón y un sinfín de flores.

