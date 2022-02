"Me quiere a mí": la respuesta de Yailín, la novia de Anuel AA, ante las indirectas de Karol G Yailín no se ha quedado callada y también compartió unas palabras que parecen para La Bichota. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que todos están oyendo "Mami", el tema de Karol G y Becky G que parece tener un directo mensaje dedicado a Anuel AA, la prometida del cantante boricua no se ha quedado callada, y también compartió unas palabras que parecen hablarles a La Bichota. ¿Qué crees? El nuevo tema de las jóvenes latinas habla de una relación tóxica con un hombre, que ahora tiene otra mujer. "Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así", dice. Anuel Karol G Credit: (Gabe Ginsberg/WireImage) "Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí", se escucha en la canción. "A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico". "No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo, porque eso fue en vano. Llorando estaba' tú y como no te salí andas comiéndote a otra perr**", dice la letra. Muchos se han preguntado si la letra va dirigida a Anuel, quien acaba de comprometerse con su nueva novia, la dominicana Yailín. Yailin y Anuel AA Credit: IG/Yailin Ante todas estas sospechas, Yailín apareció en sus historias de Instagram cantando un tema que parece responder a Karol G. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos han sido los seguidores que reaccionaron al video de Yailín, ya que lo han asumido como una respuesta a la colombiana. "La diferencia es que Karol está monetizando su canción y a la otra solo le dan dislikes"; "claramente, es para Karol G"; "se nota que le ardió la canción de Karol G", dijeron algunos internautas.

