Yailin "devastada" tras todo lo que vivió: "Ella está soltera, vivió momentos fuertes" Una fuente cercana a la cantante contó en exclusiva a People en Español que la cantante no la pasó nada bien tras su ruptura con Anuel Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Credit: Instagram/ Yailin la más viral No todo es de color de rosa como se pinta en las redes sociales. Tras una ola de videos, entrevistas y fotografías que muestran a una feliz y rebosante Yailin, la realidad es otra. Una fuente cercana a la cantante reveló en exclusiva a People en español que lo que Yailin vivió tras su ruptura con Anuel la ha dejado "devastada". "Yailin es una gran mujer, es una mujer muy, muy joven que ha sufrido", confesó la fuente. "No todo ha sido tan fácil para ella, no la pasó bien". De hecho, fue a través de su éxito "Narcisista" que tiene millones de vistas en YouTube, que ella hizo catarsis sobre todo lo que vivió con el puertorriqueño, a quien ya solicitó el divorcio y con el que tuvo a su hija Cattleya. "La canción es real", aseguró la fuente. Yailin y Anuel Yailin y Anuel | Credit: Prince Williams/Wireimage Igual de real es la callada Yailin que se mostró durante una emisión del programa El gordo y la flaca (Univision). "Yailin es trabajadora", asegura la fuente, quien volvió a confirmar que Tekashi69 y la artista son colaboradores y amigos. "Ellos no tienen ninguna relación", y agregó. "Los regalos, son de parte de él como agradecimiento por su nueva colaboración. Ella está soltera, vivió momentos fuertes". Lo que ha sacado adelante a la cantante, no son esos millonarios regalos de parte de su amigo Tekashi69. "Su hija, la música y la marca de productos para bebé son los que mantienen ocupada" finalizó la fuente.

