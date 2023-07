Yailin muestra los resultados de su cirugía plástica con dos parches en los senos Más feliz y rozagante que nunca Yailin hizo su debut en la plataforma Threads mostrando sus senos y bailando dentro de un auto Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Yailin | Credit: Threads Yailin Al mal tiempo, una buena cara y con nueva cirugía mucho mejor. Así lo que dejó al descubierto Yailin, quien hizo su debut en la nueva red social Threads, en donde se mostró perfectamente bien maquillada, bailando y mostrando dos parches en sus senos, producto de la reciente cirugía a la que se sometió el 4 de julio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, su amigo Tekashi69 la consintió con millonarios regalos en el nosocomio donde ella se encontraba internada. Este ha sido su primer video tras una serie de mensajes y fotografías amenazantes en contra de su ex y padre de su hija Cattleya, con quien no terminó en buenos términos, pues según ella la golpeó y la dejó sin nada. Mientras tanto, Anuel AA, se dedica a promocionar su gira y nueva música.

