Yailin da a conocer la buena relación que Tekashi tiene con Cattleya, la hija que tuvo con Anuel AA Tras darse a conocer la cercanía entre Yailin y Tekashi 6ix9ine, ahora la influencer da a conocer un momento de convivencia que representante de música urbana tuvo con su hijita Cattleya ¿qué pensará Anuel AA? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras grabar un video junto a Tekashi 6ix9ine, Yailin y el reguetonero se convirtieron en buenos amigos; así, el famoso no dudó en llenar de regalos a la influencer y apoyarla cuando estuvo en el hospital tras una operación. Además, salió en su defensa cuando Anuel AA, el padre de su hija Cattleya, decidió dar a conocer una imagen con el rostro de la nenita. "Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista", mencionó en aquel momento Tekashi contra Anuel. "Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa… Para el mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición". Si bien Anuel no dudó en responder, se sabe que no convive con su hija menor. Mientras tanto, Takeshi se ha convertido en un apoyo para Yailin. De hecho, también mantiene una buena relación con la pequeña, tal como lo dejó ver su mamá en un video que dio a conocer en sus historias de Instagram. yailin tekashi bebe Credit: John Parra/Getty Images; Yailin IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahí se puede apreciar que el cantante tiene cargada a la menor y la cuida en lo que parece ser el interior de un auto. La nena tiene un vestido blanco con detalles verdes. Yailin Yailin han mencionado que su único interés es trabajar para sacar adelante a Cattleya; si bien ha mencionado que solo es amiga de Tekashi 6ix9ine, se mostraron dándose un apasionado beso que podría ser el inicio de un romance. Solo el tiempo dirá si lo confirman.

