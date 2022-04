Yailin, la novia de Anuel AA, se une al #AnittaChallenge: ¡dicen que lo hace mejor que la brasileña! Yailin compartió un video tomado desde casa donde se le ve bailar al ritmo de "Envolver", el tema de Anitta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Yailin y Anuel AA levantaron sospechas de una posible ruptura o crisis de pareja luego de que se ausentaran unos días de las redes sociales, los novios han vuelto a mostrarse tan enamorados como el primer día. Pero esta vez la dominicana se tomó un tiempo a solas para sumarse al popular reto #AnittaChallenge, ¡y le salió de maravilla! La joven posteó un video tomado desde casa, donde se le ve bailar al ritmo de "Envolver", el tema de Anitta que la llevó a ser la primera brasileña en alcanzar el número uno mundial de Spotify. Con una increíble destreza en sus movimientos, Yailin se tira al suelo de manera espectacular, bailando el tema como mismo lo han hecho muchos famosos desde que la coreografía se hiciera viral en redes sociales. Como era de esperarse, la novia de Anuel recibió muchísimos comentarios por su baile. "Quedó súper me encantó brutal"; "lo supo hacer y lo hizo muy bien, me encantó😍"; "lo haces mejor que Anita 😍😍😍👏👏👏🥰👏", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin y Anuel AA Credit: IG/Yailin Pero no solo Yailin se ha atrevido a sumarse a este reto, sino también muchos famosos como Lele Pons o Érika Buenfil, quien sufrió un percance mientras preparaba la coreografía. Los diferentes videos en redes sociales del #AnittaChalenge han alcanzado los 30 millones de reproducciones, posicionándolo así entre las tendencias mundiales de TikTok. Por el momento Anuel no ha dicho qué le parecen los movimientos de su novia, ¡pero seguramente el boricua se quedó boquiabierto ante tanta destreza!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin, la novia de Anuel AA, se une al #AnittaChallenge: ¡dicen que lo hace mejor que la brasileña!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.