¡Arden las redes! Habría romance entre Yailín La Más Viral y Tekashi 6ix9ine; "Ya se han producido varios encuentros" En República Dominicana aseguran que la pareja pasó la noche en un hotel y en redes el rapero ha depositado un corazoncito y un comentario picante a la ex de Anuel AA. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes están que arden con todo lo que supuestamente está pasando entre Yailín La Más Viral y Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 6ix9ine. En une explosivo reportaje el paparazzi español Jordi Martín reveló imáganes de la exmujer de Anuel AA en su supuesto ingreso al hotel de Santo Domingo, República Dominicana, donde supuestamente tuvo. un encuentro con el rapero mexicoamericano. "Me dicen y me aseguran que anda tras Yailín", aseguró el fotógrafo y colaborador de El Gordo y la Flaca (Univision). "Desde hace un mes Tekashi está intentando acercarse a ella". "Ya se han producido varios encuentros", prosigue el reporte publicado este lunes. "El miércoles pasado por la noche pasaron la noche juntos [en] el hotel Jaragua de Santo Domingo". Según Martín ambos cantantes llegaron "por separado" a dicho lugar. Según dicha fuente ambos artistas planeaban reunirse nuevamente a mediados de esta semana después de que el artista de colorida cabellera viajara de Ciudad de México —donde estaría grabando nueva música— a Quisqueya. yailin la mas viral y tekashi69 Credit: The Grosby Group; Johnny Nunez/Getty Images Cuando Yailin presumió su nuevo 'carrito' que al parecer fue un regalo —juzgando por los globos— a la cantante le preguntaron si era obsequio de Anuel AA, cosa que ella al parecer ha negado. Por su parte, el intérprete de "Fefe" le puso un emoji de corazoncito a la historia de Instagram donde la dominicana mostraba el auto. Usuarios en redes lograron captar un pantallazo del comentario. Yailin La Mas Viral auto nuevo Credit: IG/Yailin La Mas Viral SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero es no fue la única "flor" que el mexicoamericano le mandó a la joven madre. En el thread de reacciones a la foro publicada por la intérprete de "Chivirika" mostrando su flamante vehículo marca Mercedes-Benz, el rapero habría exclamado "Te lo mereces". "Gracias [a] Dios y a [Tekashi] 69 🙏", exclamó uno de muchos usuarios que dan por hecho que el exconvicto es quien le ha obsequiado el auto a la artista. Otros simplemente colgaron gifys de Tekashi69 comiéndose un helado o riendo a carcajadas. Desde luego no sobran los escépticos quienes dicen que "Tekashi tiene su novia" o que simplemente el runrún es falso y que en su vida Yailin es la reina. "Tekashi vale, al día de hoy 500 mil dólares según Google", exclamó en redes una de las personas que coniciden con esa idea. "Esa G Wagon 2023 vale $140,000 dólares en Estados Unidos. Hagan su matemáticas. Ese regalo fue de ELLA PARA ELLA". Solo el tiempo dirá.

