La dura historia detrás de Yailin "La más viral", la prometida de Anuel AA

Jorgina Guillermo Díaz, conocida dentro y fuera de República Dominicana como Yailin "La más viral", está llamando poderosamente la atención del público luego de robarle el corazón al cantante boricua Anuel AA con quien ya se ha comprometido en matrimonio.

En una entrevista reciente con el programa dominicano Peluche Radio, la cantante contó su verdad e incluso visitó su antiguo barrio de Los Minos, en Santo Domingo, que fue el lugar donde creció hasta la adolescencia junto con su madre.

Aunque la chica relajó y dijo que se salió de la casa de su mamá porque no podía hacer "desacatos" ahí, también habló de temas serios y dolorosos, como la muerte de su padre en un accidente de tránsito cuando ella tenía solo 9 años.

Julio Fabián, conductor del programa, acompañó a la influencer hasta su antiguo hogar donde hablaron con la madre de ésta, Wanda, quien aseguró que su hija tiene "un buen corazón" y que es "sentimental" y "muy sincera".

Yailin asegura que nunca pasó hambre porque su papá le "resolvía" cuando era niña y que su mamá era estricta y que no le dejó tener novio hasta que tuvo los 15 años.

Durante su infancia Yailin —quien tiene un hermana mayor— se las vio duras en la escuela pública y tuvo que tomar clases de boxeo e incluso llegó a pelear con niñas de su colegio.

Además de regalarle tremendo anillo a su amada, Anuel ha apoyado a Yailin cubriéndola —literalmente— de regalos, como podemos ver hace un par de día cuando ella se sometió a un procedimiento estético.

Por ahora Yailin y su amado Anuel AA gozan de su amor y cuelgan en redes videos sensuales. La pareja también ha anunciado que el próximo 14 de febrero lanzarán una canción juntos para coincidir con el Día de los Enamorados , ¡awww!

