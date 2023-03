Yailin impresiona con sus curvas a una semana del nacimiento de Cattleya A solo unos días de haberse convertido en madre, Yailin ya presume su figura y causa impacto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Yailin y Anuel AA dieron a conocer el nacimiento de su hija Cattleya con una emotiva imagen a unos momentos del parto y un extenso mensaje. "Bienvenida al mundo, Cattleya ¡pequeña princesa!", "Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza", escribió Yailín, en aquel momento, para acompañar dicha fotografía. "Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración". Ahora, la influencer vuelve a sorprender a propios y extraños al presumir sus curvas a tan poco de haber debutado como madre. La famosa, dio a conocer un video, en una historia de su cuenta de Instagram, donde, además de mostrar su sensualidad, deja ver sus senos, parte de su cuerpo y rostro. Porta un ajustado vestido azul con un pronunciado escote. Se puede apreciar, brevemente, que está recuperando su diminuta cintura. Aprovecha la ocasión para enviar un beso a sus seguidores. Yailin Yailin | Credit: Instagram/Yailin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después, publicó una otra imagen donde se aprecian cobijas de bebé. Se ve su mano y parte de la manita de su nenita. De hecho, acaba de abrir un apartado titulado "Mi mundo" que está dedicado a su bebita, donde tiene la instantánea mencionada y otra con la mano completa de la nena. Yailín Antes del nacimiento, Yailín había expresado que era "la mujer más feliz del mundo" y que estaba "viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer, ser madre" y dejó claro que estaba esperando con ansías a su hijita. Ahora, disfruta de esta nueva faceta en su vida en medio de la separación de Anuel.

